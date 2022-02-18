Томич выиграл чемпионат России по жиму лежа, подняв штангу весом 355 кг

Томский пауэрлифтер Сергей Усов занял первое место на чемпионате по жиму лежа в весовой категории свыше 120 кг. Для победы среди тяжеловесов он поднял штангу весом 355 килограммов.

Сергей Усов также попытался побить рекорд России, подняв 381-килограммовую штангу, но рекорд устоял. Результата в 355 килограммов оказалось достаточно для получения золотой медали.

Соревнования проходили в Москве с 14 по 16 февраля и собрали сильнейших атлетов России. Согласно протоколу, 28-летний Усов наряду с архангельским спортсменом Андреем Морозовым стал самым молодым пауэрлифтером, выступившим в весовой категории свыше 120 кг. Кроме того, томич оказался единственным мастером спорта международного класса в этой категории.

Для Усова это уже второе золото чемпионата России, он также выигрывал соревнования в 2017 году, выступая в категории до 120 кг. Затем томский спортсмен четыре года подряд занимал вторые места на всероссийских соревнованиях. Он также является многократным призером чемпионатов Европы и мира.