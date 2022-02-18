Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томич выиграл чемпионат России по жиму лежа, подняв штангу весом 355 кг
Новости

Томич выиграл чемпионат России по жиму лежа, подняв штангу весом 355 кг

ТВ2 ТВ2

Томский пауэрлифтер Сергей Усов занял первое место на чемпионате по жиму лежа в весовой категории свыше 120 кг. Для победы среди тяжеловесов он поднял штангу весом 355 килограммов.

Автор:  Федерация пауэрлифтинга России
Сергей Усов с отцом и тренером Сергеем Владимировичем Усовым
Автор:  Федерация пауэрлифтинга России
Сергей Усов с отцом и тренером Сергеем Владимировичем Усовым

Сергей Усов также попытался побить рекорд России, подняв 381-килограммовую штангу, но рекорд устоял. Результата в 355 килограммов оказалось достаточно для получения золотой медали.

Соревнования проходили в Москве с 14 по 16 февраля и собрали сильнейших атлетов России. Согласно протоколу, 28-летний Усов наряду с архангельским спортсменом Андреем Морозовым стал самым молодым пауэрлифтером, выступившим в весовой категории свыше 120 кг. Кроме того, томич оказался единственным мастером спорта международного класса в этой категории.

Для Усова это уже второе золото чемпионата России, он также выигрывал соревнования в 2017 году, выступая в категории до 120 кг. Затем томский спортсмен четыре года подряд занимал вторые места на всероссийских соревнованиях. Он также является многократным призером чемпионатов Европы и мира.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.