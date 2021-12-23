Томич выиграл чемпионат России по альпинизму

«Признаюсь, что ехал в Тюмень с очень средним настроем, потому что после тренировочных сборов в Кирове я стал там же на этапе Кубка России девятым в трудности и 12-м в скорости. После квалификационного раунда чемпионата, когда вышел в финал с первым результатом, я стал понимать, что есть шансы попасть на пьедестал. Эта победа для меня очень важна, потому что это значит, что я двигаюсь в верном направлении», — рассказал Владислав Темерев. В марте 2022 года он примет участие в этапе Кубка мира.

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах — сложности и скорости прохождения трассы. В финале на сложность альпинисты получили 5 минут на прохождение трассы, в соревновании на скорость у них было три попытки для преодоления 17-метрового препятствия — учитывался лучший скоростной результат.

Всего в соревнованиях участвовали 24 мужчины и 11 женщин из 10 регионов России: Томской, Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Кировской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Республики Карелия. В женском зачете попасть на пьедестал у томичек не получилось — лучший результат показала Юлия Филатьева, которая заняла 4-е место.