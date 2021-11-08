Томич выиграл 100 тысяч рублей в государственной лотерее привившихся от коронавируса

53-летний Александр Колесников выиграл 100 тысяч рублей, став одним из победителей государственной лотереи для привившихся от коронавируса, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Лотерея учреждена правительством России.

Автор: телеграм-канал «Область здоровья»

Александр более 30 лет работает водителем в Томской клинической психиатрической больнице. От коронавируса он вместе с семьей привился в марте, а недавно прошел повторную вакцинацию. О выигрыше ему сообщил руководитель.

«Сначала я удивился, даже подумал, что меня разыгрывают, а потом очень обрадовался, — рассказал Колесников. – На эти деньги купил телевизор, порадовал семью».