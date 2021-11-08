Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томич выиграл 100 тысяч рублей в государственной лотерее привившихся от коронавируса
Новости

Томич выиграл 100 тысяч рублей в государственной лотерее привившихся от коронавируса

ТВ2 ТВ2

53-летний Александр Колесников выиграл 100 тысяч рублей, став одним из победителей государственной лотереи для привившихся от коронавируса, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Лотерея учреждена правительством России.

Автор:  телеграм-канал «Область здоровья»

Александр более 30 лет работает водителем в Томской клинической психиатрической больнице. От коронавируса он вместе с семьей привился в марте, а недавно прошел повторную вакцинацию. О выигрыше ему сообщил руководитель.

«Сначала я удивился, даже подумал, что меня разыгрывают, а потом очень обрадовался, — рассказал Колесников. – На эти деньги купил телевизор, порадовал семью».

Напомним, государственная лотерея для привившихся от коронавируса стартовала 1 сентября. Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил ее до конца года, благодаря чему число победителей лотереи увеличится до 2 тысяч человек. Розыгрыш проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.