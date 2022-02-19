Томич вскрыл квартиру соседа своих родственников и напал на хозяина с ножом

Во время застолья у родственников томич, находясь в нетрезвом состоянии, поднялся на этаж выше, взломал входную дверь и напал на хозяина одной из квартир, требуя ценности. Теперь мужчину будут судить по статье «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Известно, что вечером томич 1998 года рождения находился в гостях у своих родственников и выпивал во время застолья. После — он вышел и поднялся на этаж выше, взломав входную дверь в квартиру соседа. В комнате он обнаружил хозяина. Подозреваемый нанес ему несколько ударов, после чего взял нож и поднес к шее пострадавшего, требуя ценности. Похитив мобильный телефон, томич как ни в чем не бывало вернулся в квартиру своих родственников и продолжил застолье.

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району Томска обратился пострадавший. Полицейские прибыли на место происшествия, выяснили обстоятельства произошедшего и приметы подозреваемого. В процессе поквартирного обхода они нашли нужного человека и задержали его.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого заключили под стражу.