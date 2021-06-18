Томич Виктор Льготин вошел в топ-100 лучших фотографов премии 35AWARDS

35AWARDS — крупная международная премия, основанная в 2015 году создателями профессионального фото-сообщества 35photo.ru. В первый год в ней приняло участие 36 тысяч человек из 110 стран. В 2020 году на конкурс было подано уже более 440 тысяч фотографий из 173 стран мира. Среди них оказались и фотографии томича Виктора Льготина, которые в результате многоступенчатого отбора попали в список лучших работ в номинации " Уличная фотография", а сам Виктор попал в топ-100 лучших фотографов мира в этой же номинации. Отметим, что премия 35AWARDS уделяет особое внимание системе голосования в три этапа, на каждом из которых ужесточаются критерии отбора. Благодаря этой системе возможно обработать огромное количество загружаемых работ.

Работа Виктора Льготина «Люди и тени» вошла в шорт-лист лучших работ в номинации «Стрит фотография». Затем были выбраны еще три фотографии и в результате Виктор Льготин вошел 100 лучших фотографов мира в разделе «Уличная фотография». Фотография «Люди и тени», по словам Виктора Льготина, была сделана в очень колоритном цыганском поселке на окраине Самарканда. «Общее впечатление от общения с обитателями цыганского поселка – это очень милые и добрые люди, хотя вначале относятся к гостям весьма настороженно. После знакомства и разговоров на разные темы цыгане вполне могут пригласить в дом на чашечку чая. В целом, внутри дома была милая, доброжелательная обстановка, но есть полное ощущение, что проваливаешься во времени в какую-то другую эпоху, на несколько десятков лет назад…», - поделился историей фотографии Виктор.

Фото: Люди и тени Автор: Виктор Льготин

Виктора Льготина хорошо знают в Томске прежде всего как геолога. Последние 25 лет он руководит геологическими предприятиями - сначала был Томскгеомониторинг, а сейчас это Сибирский региональный центр мониторинга. Серьезно занимается фотографией Виктор последние 10 лет. «Учитывая то, что по профессии я геолог, то фотографировал я всегда, - рассказывает Виктор. - Камушки, скальные обнажения, маршруты. По-настоящему увлекся фотографией, когда стал путешествовать по миру. Я закончил дистанционно Нью-Йоркский институт фотографии, учился фотоискусству на мастер-классах у известных современных фотографов Михаила Геллера, Анзора Бухарского, Александра Петросяна. Сейчас это просто хобби, которое мне позволяет отвлечься от работы, от повседневности. Для меня это творчество, возможность донести до других людей свои мысли, поделиться взглядом на мир».

Фотографии "Игры в старом городе" сделаны в городе Хива, по мнению Виктора, самом аутентичном и наименее «раскрученном» из крупных туристических городов Узбекистана. Наиболее древняя и интересная часть Хивы умещается в пределах старинной крепости Ичан-Кала, окруженной стенами высотой около 10 м. Крепостные стены Старого города и пространство возле них всегда являлись и являются излюбленным местом для детских игр и развлечений. Дети играют в мяч, забираются на стену и даже бегают по ней. В этой обстановке и были сделаны фотографии, которые были отобраны премией 35AWARDS как лучшие.

Фото: Одиночество Автор: Виктор Льготин