Томич умер в ОКБ от термических ожогов 90% тела. Дело завели по статье «доведение до самоубийства»

Как сообщили в ведомстве, 20 августа 2021 года 32-летнего томича бригада скорой помощи доставила из его квартиры в Томскую областную клиническую больницу с диагнозом «Ожог пламенем 2 степени 90% от площади тела, шок». Через сутки мужчина скончался.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства) после гибели мужчины в результате термических ожогов.

«В ходе проверки установлено, что потерпевший за час до госпитализации находился в лесном массиве неподалеку от дома, в котором он проживал. На его теле и одежде обнаружены следы неустановленной горючей жидкости», — сообщили в СК.

Для исследования обстоятельств произошедшего следователи возбудили уголовное дело, назначили ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Следователи обращаются к томичам, которые располагают какой-либо информацией о случившемся. Любые сведения просят сообщать по телефону: 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления, круглосуточно), 8-913-850-37-14 (дежурный следователь-криминалист, круглосуточно).