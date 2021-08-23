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Главная Новости Томич умер в ОКБ от термических ожогов 90% тела. Дело завели по статье «доведение до самоубийства»
Новости

Томич умер в ОКБ от термических ожогов 90% тела. Дело завели по статье «доведение до самоубийства»

ТВ2
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час назад

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства) после гибели мужчины в результате термических ожогов.

Как сообщили в ведомстве, 20 августа 2021 года 32-летнего томича бригада скорой помощи доставила из его квартиры в Томскую областную клиническую больницу с диагнозом «Ожог пламенем 2 степени 90% от площади тела, шок». Через сутки мужчина скончался.

Автор:  СК по Томской области

«В ходе проверки установлено, что потерпевший за час до госпитализации находился в лесном массиве неподалеку от дома, в котором он проживал. На его теле  и одежде обнаружены следы неустановленной горючей жидкости», — сообщили в СК.

Для исследования обстоятельств произошедшего следователи возбудили уголовное дело, назначили ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Следователи обращаются к томичам, которые располагают какой-либо информацией о случившемся. Любые сведения просят сообщать по телефону: 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления, круглосуточно), 8-913-850-37-14 (дежурный следователь-криминалист, круглосуточно).

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