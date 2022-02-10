Томич украл шпица на улице и получил 3,5 года колонии строгого режима

В марте 2021 года мужчина шел по улице и увидел, как женщина выгуливает шесть породистых собак — немецких миниатюрных шпицев, рассказывают обстоятельства кражи в прокуратуре. Ему захотелось подарить одного из них своей племяннице. Поэтому мужчина попросил приятеля отвлечь хозяйку собак. Пока тот просил у женщины номер телефона якобы для приобретения щенка, мужчина схватил одну из собак и спрятал себе под куртку, при этом повредив шпицу лапу. Как пишут в прокуратуре, на следующий день после кражи он решил продать собаку ее же владелице за 15 тысяч рублей. Он позвонил ей и назначил встречу, но на нее пришли сотрудники полиции и задержали продавца.

В суде учли непогашенные судимости у мужчины, гособвинитель пришел к выводу, что подсудимый не сможет исправиться «в условиях, не связанных с изоляцией от общества».

Суд согласился с позицией прокурора и по совокупности приговоров назначил похитителю собаки наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.