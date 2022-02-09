Томич украл коробку пирожных и пытался их продать. Возбуждено уголовное дело

1 февраля водитель-экспедитор подъехал к дому 41 на улице Вокзальной в Томске. Пока он разгружал и доставлял продукты, автомобиль был открыт. Когда мужчина вернулся к машине, то обнаружил пропажу коробки с 36 пирожными на общую сумму более пяти тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, водитель обратился в дежурную часть с информацией о хищении кондитерских изделий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили: подозреваемый в краже — неоднократно судимый местный житель 1976 года рождения. Он рассказал, что, проходя мимо разгружаемого автомобиля, похитил одну коробку, в которой обнаружил пирожные.

После кражи пирожных томич направился на один из рынков, где продавал их по 50 рублей за штуку. Часть сладостей, которые злоумышленник не успел продать, сотрудники полиции изъяли.

Дознавателями ОД ОМВД России по Октябрьскому району Томска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.