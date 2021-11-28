Томич, ухаживавший за бабушкой в ковидарии под видом врача, уехал из России

Житель Томска Сергей Самборский, который в октябре под видом врача проник в МСЧ № 2, чтобы помочь своей бабушке, уехал из страны. Об этом сам Сергей рассказал ТВ2

Мужчина сообщил , что перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас он находится в Тбилиси.

Напомним, 27 октября ТВ2 опубликовало историю жителя Томска, который под видом врача пробрался в «красную зону» ковидного госпиталя в МСЧ №2, узнав, что за его бабушкой не ухаживают должным образом. Сергей Самборский записал видео с условиями, в которых содержалась его родственница. По его словам, пожилой женщине не меняли противопролежневые повязки, не поправляли съехавшую на лоб кислородную трубку, а один из санитарной попытался накормить с ложки, хотя пищу женщина может получать только с помощью шприца.