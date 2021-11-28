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Томич, ухаживавший за бабушкой в ковидарии под видом врача, уехал из России

ТВ2 ТВ2

Житель Томска Сергей Самборский, который в октябре под видом врача проник в МСЧ № 2, чтобы помочь своей бабушке, уехал из страны. Об этом сам Сергей рассказал ТВ2

Мужчина сообщил , что перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас он находится в Тбилиси.

Напомним, 27 октября ТВ2 опубликовало историю жителя Томска, который под видом врача пробрался в «красную зону» ковидного госпиталя в МСЧ №2, узнав, что за его бабушкой не ухаживают должным образом. Сергей Самборский записал видео с условиями, в которых содержалась его родственница. По его словам, пожилой женщине не меняли противопролежневые повязки, не поправляли съехавшую на лоб кислородную трубку, а один из санитарной попытался накормить с ложки, хотя пищу женщина может получать только с помощью шприца.

Мужчина не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Проверки инцидента начали Облздрав, управление СК по региону и прокуратура Томской области.

Тогда Самборского уволили с работы, также мужчина рассказал, что опасается возвращаться в Томск из-за опасности задержания и поступающих в его адрес угроз. 30 октября бабушка Сергея умерла, после чего он принял решение лететь в Томск.

В начале ноября Росздравнадзор обнаружил нарушения в ходе проверки респираторного госпиталя в МСЧ № 2. Ведомство не конкретизировало, какие именно нарушения были обнаружены. При этом в Росздравнадзоре отметили, что медсанчасти № 2 выдано предписание об устранении нарушений.

Позже стало известно, что Сергей Самборский уехал из Томска на заработки в другой город, чтобы начать там новую жизнь и «полностью оборвать концы со своим родным и любимым городом».

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