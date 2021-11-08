Томич, угрожая пистолетом, напал на продавцов магазина

В полицию Советского района Томска поступило сообщение о том, что на один из магазинов по улице Шевченко напал вооруженный мужчина. Он угрожал оружием продавцу, но скрылся с места, когда женщина нажала тревожную кнопку.

«По предварительным данным, подозреваемый зашёл в торговую организацию и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, потребовал продавцов передать ему денежные средства. Не растерявшись, сотрудники магазина воспользовались тревожной кнопкой, после чего злоумышленник спешно покинул место происшествия, так и не получив требуемого», — сообщили в полиции.