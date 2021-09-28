Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томич стал призером европейского чемпионата EuroSkills
Новости

Томич стал призером европейского чемпионата EuroSkills

ТВ2 ТВ2

26 сентября в Австрии подвели итоги европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. По результатам Эльдар Халиулин из Томского политехнического техникума занял третье место в компетенции «Электромонтаж», обойдя участников из Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польши и Эстонии. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

«В регионе проводится серьезная подготовка участников чемпионатного движения «Молодые профессионалы». Томичи традиционно имеют успех на соревнованиях различных уровней. Сегодняшняя победа Эльдара Халиулина — еще одно подтверждение высокой подготовки специалистов — мастеров своего дела. Уверен, что и в дальнейшем в национальной сборной всегда будут принимать участие представители Томской области», — отметил успех томича заместитель начальника областного департамента профессионального образования, куратор движения WorldSkills Russia в Томской области Василий Щербаков.
Автор:  пресс-служба администрации Томской области

Добавим, что национальная сборная России заняла в чемпионате первое место по результатам общекомандного, медального и бального зачетов. Таким образом она подтвердила свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Всего в копилке национальной сборной WorldSkills Russia тринадцать золотых медалей, шесть серебряных, восемь бронзовых медалей и пять медальонов.

Победа российской команды предоставила право принять у себя следующий европейский чемпионат по профессиональному мастерству. Он состоится в августе 2023 года и пройдет в Санкт-Петербурге.

Фото: 
Автор: 
Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) -
Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) -
Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) -
Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) -
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.