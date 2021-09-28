Томич стал призером европейского чемпионата EuroSkills

26 сентября в Австрии подвели итоги европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. По результатам Эльдар Халиулин из Томского политехнического техникума занял третье место в компетенции «Электромонтаж», обойдя участников из Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польши и Эстонии. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

«В регионе проводится серьезная подготовка участников чемпионатного движения «Молодые профессионалы». Томичи традиционно имеют успех на соревнованиях различных уровней. Сегодняшняя победа Эльдара Халиулина — еще одно подтверждение высокой подготовки специалистов — мастеров своего дела. Уверен, что и в дальнейшем в национальной сборной всегда будут принимать участие представители Томской области», — отметил успех томича заместитель начальника областного департамента профессионального образования, куратор движения WorldSkills Russia в Томской области Василий Щербаков.

Добавим, что национальная сборная России заняла в чемпионате первое место по результатам общекомандного, медального и бального зачетов. Таким образом она подтвердила свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Всего в копилке национальной сборной WorldSkills Russia тринадцать золотых медалей, шесть серебряных, восемь бронзовых медалей и пять медальонов.

Победа российской команды предоставила право принять у себя следующий европейский чемпионат по профессиональному мастерству. Он состоится в августе 2023 года и пройдет в Санкт-Петербурге.