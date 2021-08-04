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Главная Новости Томич совершил 13 краж у строительных организаций на 1 миллион рублей
Новости

Томич совершил 13 краж у строительных организаций на 1 миллион рублей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

38-летний житель Томска обвиняется в совершении 13 краж у семи строительных организаций на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Томской области. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города.

По версии следствия, в ночное время с апреля по июнь 2021 года мужчина, не имеющий постоянного источника дохода, незаконно проникал на территории строящихся объектов в Томске и Томском районе. Он вскрывал строительные вагончики, где хранились материальные ценности, похищал из них инструменты и иное ценное имущество, которое потом продавал. Полученные денежные средства мужчина тратил в личных целях.

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