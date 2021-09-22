Томич расплатился в магазине билетом «банка приколов» вместо пятитысячной купюры. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Полицейские предполагают, что ранее не судимый 39-летний томич нашел поддельную 5000-тысячную купюру и решил расплатиться ей в магазине. Кассир понял, что покупатель дал ей билет «банка приколов» вместо денег уже после того, как мужчина ушел. Через некоторое время он вернулся в магазин, где его задержали прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии.

В отношении томича возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.