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Томич продал две машины, которые ему оставил на хранение ушедший в армию знакомый

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Житель Кожевниково продал два легковых автомобиля, которые перед уходом в армию оставил ему на хранение его знакомый. Приехавшим к нему домой полицейским он заявил, что автомобили у него изъяли неизвестные на эвакуаторе, якобы за долги владельца.

Автор:  УМВД по Томской области
Автор:  УМВД по Томской области

О пропаже автомобилей полиции сообщила мать ушедшего в армию молодого человека. Как выяснили полицейские, одну из машин за это время продали как минимум четыре раза, но ни один из покупателей не был в курсе, что ее продали без ведома владельца. Первый покупатель рассказал, что авто ему продал именно тот знакомый, которому его оставили на хранение.

Найденный автомобиль вернули владельцу, вторую машину найти не получилось — полицейские предполагают, что ее продали на запчасти. Общую сумму ущерба оценили в 115 тысяч рублей, на мужчину, продавшего автомобили, завели дело о краже с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 158 УК), ему грозит до пяти лет колонии или штраф до 200 тысяч.

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