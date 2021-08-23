Томич перевел мошенникам 4 млн, чтобы не потерять свои деньги

Как сообщили в полиции, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что на потерпевшего оформили потребительский кредит. Чуть позже мужчине снова позвонили, на этот раз мошенники представились сотрудниками полиции и убедили, что нужно выполнить несколько действий для безопасности денег на его счетах. Номер телефона определялся, как принадлежащий правоохранительным органам.

«Следуя преступным инструкциям, томич оформил четыре кредита на общую сумму более 4 000 000 рублей, после чего перевел деньги на указанные злоумышленниками счета. В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило сообщение от жителя областного центра по факту хищения денежных средств», — рассказали в полиции.

Следователями Ленинского отдела полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Полиция обращается к томичам и просит быть бдительными — при помощи специального программного обеспечения мошенники делают подмену телефонного номера, после чего он определяется как телефон полиции. Также они называют данные реально существующих должностных лиц.

«Обман происходит в два этапа. Сначала гражданам звонят лжесотрудники банка и сообщают об атаке мошенников на банковские счета, либо о подозрительных операциях по банковским счетам, или о попытке оформления кредита. Если граждане отказываются выполнить их требования, тогда им поступает звонок с телефона, который определяется как номер телефона правоохранительных органов, и называют данные реально существующих должностных лиц. В ходе разговора потерпевших убеждают, что им действительно звонят сотрудники банка и рекомендуют, в целях обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах, выполнять все требования», — отметили в УМВД.

При этом подчеркнули, что полицейские и представители банков никогда не запрашивают по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам, не просят переводить деньги на счета. Если вам поступил такой звонок, прекратите его.