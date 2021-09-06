За полтора месяца томич перевел мошенникам 10 миллионов рублей

В дежурную часть с заявлением обратился мужчина и рассказал, что за полтора месяца перевел мошенникам 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, началось все с того, что потерпевшему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков и уведомил, что на его имя пытаются оформить кредит. Далее поступил звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов, которые сообщили, что произошла утечка персональных данных из мобильного приложения банка.

После этого потерпевший продолжил разговор уже с «сотрудником Центрального банка России», который объяснил, что для сбережения своих денег необходимо оформить кредитные договоры, а средства перевести на «защищенные счета». Мужчину убедили слова злоумышленников. Поэтому он оформил кредиты в различных банках на общую сумму около 9,5 миллионов рублей. Мошенник объяснил, что как только закончится «разбирательство» по данному делу и вычислят недобросовестных работников банков, все кредиты аннулируются.

На протяжении полутора месяцев потерпевший поддерживал общение со злоумышленником по телефону и через мессенджер, частями обналичивал с банковских карточек деньги, взятые в кредит, а также личные сбережения. После чего переводил их на номера телефонов сотовых операторов, которые ему называли.

Общая сумма ущерба составила более 9,8 миллионов рублей. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).