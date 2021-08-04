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Главная Новости Томич оборудовал дом для выращивания конопли, на него завели дело
Новости

Томич оборудовал дом для выращивания конопли, на него завели дело

ТВ2
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3 часа назад

Житель поселка Трубачево в Томской области выращивал в своем доме коноплю. Полицейские провели рейд и изъяли больше 70 кустов растений и наркотики общей массой около 7,5 килограммов.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 44-летний житель поселка организовал в доме гидропонное выращивание конопли. В помещении были датчики температуры, системы освещения, орошения и вентиляции. Семена для выращивания мужчина заказывал в интернете, а выращенные растения, по версии полиции, сбывал.

Полицейские вместе с отрядом «Гром» провели операцию «Мак - 2021». Изъяли более 70 кустов растений, электронные весы, вакуумный упаковочный материал, удобрения, горшки со срезами корней, пробирки с семенами конопли. А также готовые наркотические средства — около 7, 5 кг.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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