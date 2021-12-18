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Томич, пытавшийся разметить фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка», получил условный срок и штраф

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Областной суд вынес приговор 20-летнему молодому человеку, которого признали виновным в реабилитации нацизма, сообщили в прокуратуре Томской области.

«В суде установлено, что 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года с целью реабилитации нацизма Сахаров, используя мобильный телефон, оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотоизображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в период с 1930 по 1945 годы Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны», — рассказали в прокуратуре.

Суд учел мнение обвинения и назначил обвиняемому два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и на два года лишили права размещать обращения и другие материалы в интернете. 

Приговор пока не вступил в законную силу.

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