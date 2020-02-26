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26 февраля,
2020
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«Томь» заняла последнее место на Кубке ФНЛ

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

«Томь» проиграла московскому клубу «Родина» и заняла последнее место на Кубке ФНЛ, который проходил на Кипре. 


По ходу встречи «Томь» вела 2:0, но уступила москвичам со счетом (2:3). Томская команда дважды играла в финале кубка, но оба раза терпела поражение. 


По данным госзакупок, «Томь»  без проведения торгов заключила контракт с московской компанией «Прайм Спорт Менеджмент» на сумму 97,7 тысячи евро. Эти деньги ушли на содержание команды в Кубке ФНЛ. 


Олимп-Кубок ФНЛ проходит на Кипре в городе Пафос и завершится 27 февраля.


Ранее сообщалось, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер принял решение о выделении 660 миллионов рублей футбольному клубу «Томь».


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