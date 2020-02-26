«Томь» заняла последнее место на Кубке ФНЛ

«Томь» проиграла московскому клубу «Родина» и заняла последнее место на Кубке ФНЛ, который проходил на Кипре.





По ходу встречи «Томь» вела 2:0, но уступила москвичам со счетом (2:3). Томская команда дважды играла в финале кубка, но оба раза терпела поражение.





По данным госзакупок, «Томь» без проведения торгов заключила контракт с московской компанией «Прайм Спорт Менеджмент» на сумму 97,7 тысячи евро. Эти деньги ушли на содержание команды в Кубке ФНЛ.





Олимп-Кубок ФНЛ проходит на Кипре в городе Пафос и завершится 27 февраля.





Ранее сообщалось, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер принял решение о выделении 660 миллионов рублей футбольному клубу «Томь».





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