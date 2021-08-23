«Томь» выиграла у «Нефтехимика» в матче ФНЛ

«Мы играли с хорошо организованной командой. Предыдущий матч («Нефтехимик»-«Факел» 14 августа) показал, что победа над «Факелом» говорит о хорошем потенциале. Тем не менее, наши ребята хотели победить и они правильно относятся к своей работе, они хорошо контактируют внутри коллектива. У нас было достаточно моментов в первом и втором тайме, чтобы спокойно развивать успех», - сказал на пресс-конференции главный тренер ФК «Томь» Сергей Жуков.

Отметим, сейчас томский клуб находится на 11 месте в турнирной таблице лиги с девятью очками (две победы и три поражения). У лидера таблицы - московского «Торпедо» -19 очков.

29 августа на домашнем стадионе «Томь» проведет матч против волгоградского «Ротора».