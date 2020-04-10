Томь вскрылась до устья

За сутки ледоход на Томи прошел более 55 километров. Река вскрылась на всем протяжении до устья, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Опасные отметки за время прохождения ледохода превышены не были, угрозы подтопления населенных пунктов нет.





На реке Обь кромка ледостава находится в районе деревни Астраханцево Кожевниковского района, за сутки пройдено 17 километров. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории Шегарского района.





Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.





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