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10 апреля,
2020
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Томь вскрылась до устья

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За сутки ледоход на Томи прошел более 55 километров. Река вскрылась на всем протяжении до устья, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Томь вскрылась до устья

Опасные отметки за время прохождения ледохода превышены не были, угрозы подтопления населенных пунктов нет.


На реке Обь кромка ледостава находится в районе деревни Астраханцево Кожевниковского района, за сутки пройдено 17 километров. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории Шегарского района.


Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.


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