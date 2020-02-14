«Том Сойер Фест» открестился от «ТОМск Сойер Феста»

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Общероссийское движение по сохранению деревянного зодчества отказалось сотрудничать с томским отделением «ТОМск Сойер Фест». Главной причиной отказа от сотрудничества стало отсутствие взаимопонимания и контакта с представителями проекта в Томске. ТВ2 выясняет, почему это произошло и что будет дальше с волонтерским движением по сохранению томской деревянной архитектуры.

Заявление от отказе от сотрудничества с томским проектом руководство «Том Сойер Феста» опубликовало на своей официальной странице в Фейсбуке.

«Такое должно было случиться рано или поздно. И это произошло спустя пять лет после появления «Том Сойер Феста», когда десятки городов стали работать над сохранением наследия под флагом фестиваля, — говорится в сообщении. — К сожалению, мы вынуждены сообщить, что с 2020 года наше сообщество и «ТОМск Сойер Фест» будут действовать полностью отдельно друг от друга. Это случилось в результате единогласного решения координаторов фестиваля из городов, где прошло более двух успешных сезонов «Том Сойер Феста». Мы приостанавливаем обмен технологиями, помощь сообщества в поиске ресурсов и не несем более никакой моральной ответственности за то, что происходит в Томске под этим названием. Наше сообщество объединяет озабоченность состоянием исторического наследия в России и других странах, а главный его метод – ремонт, проводимый на исторических объектах. Но это не все, что объединяет «Том Сойер Фест». Важнейшими элементами архитектуры нашего сообщества является деятельное вовлечение общества, бизнеса и власти в сохранение наследия наших городов и сел, стремление увеличить количество людей, соучаствующих этим процессам, максимально открытое общение и обмен технологиями между фестивалями из разных населенных пунктов.



Кроме того, нами совместно выработаны основные принципы «Том Сойер Феста», которые мы просим соблюдать каждый новый город или село, присоединяющиеся к нашему горизонтальному сообществу. К сожалению, томский фестиваль подошел к ним достаточно поверхностно.



Нужно отметить, что сообщество максимально открыто к экспериментам и готово менять методы сообразно уникальным ситуациям, возникающим в разных городах. Ведь каждый из них имеет свое неповторимое лицо и находится в разных обстоятельствах. Но это должно происходить в рамках открытого и дружественного диалога с сообществом и партнерами фестиваля, чего, к сожалению, на наш взгляд, недоставало в Томске. Для обсуждения неоднозначных ситуаций и обсуждений у нас ежегодно проводятся конференции городов-участников и постоянно действует общий чат координаторов. Именно такие эксперименты, обмен технологиями и являются локомотивом нашего развития.



В то же время, поскольку мы работаем под одним флагом, из действий каждой отдельной команды фестиваля складывается общее впечатление о нем. Поэтому каждый «Том Сойер Фест» должен осознавать полную ответственность за все сообщество в целом. К сожалению, нам не удалось найти взаимопонимания и контакта с «ТОМск Сойер Фестом» по этому вопросу».

Руководители движения говорят, что в Томске было много проблем. В частности, замена волонтеров на простых работах бойцами стройотряда без публичного обозначения этого, переход на бюджетное финансирование без привлечения коммерческих партнеров, нежелание обсуждать какие-либо детали с другими участниками сообщества со ссылками на «свой путь».

В «Том Сойер Фесте» пожелали «ТОМск Сойер Фесту» и его координатору Андрею Иванову удачи в сфере сохранения наследия. Они также заявили, что если в Томске появится новая команда, готовая взаимодействовать с сообществом в рамках его принципов и сообразно духу фестиваля, то они готовы всецело ее поддерживать.

В свою очередь руководитель «ТОМск Сойер Феста» Андрей Иванов сообщил, что несмотря на «размежевания» с движением, в Томске продолжат ремонтировать и сохранять деревянные дома. Заявление Андрея Иванова также опубликовано в Фейсбуке.

«С некоторым недоумением прочел в ФБ сообщение о неком «размежевании» с фестивальным движением «Том Сойер Фест», хотелось бы внести ясность для неравнодушных сограждан. Появлению в Томске общественного волонтерского проекта предшествовало весьма банальное «заканчивание» финансирования муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска». Поэтому в 2017 году в полном соответствии с федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ и возникло общественное движение «ТОМск Сойер Фест» (без образования юридического лица). Разумеется, опыт самарского движения пришелся весьма кстати, за что наша искренняя благодарность Игорю Кочеткову. Тем не менее мы изначально опирались исключительно на томские ресурсы, богатые не только мастерами, но и неравнодушными согражданами. К слову, так называемое «федеральное» движение не имеет никакого юридического статуса, никаких документов на «вхождение» города не подписывают; по сути, это горизонтальная сеть, основанная на прекрасных идеях. Тем не менее мы всегда с удовольствием встречаемся на ежегодных «слетах», всегда интересно услышать опыт других городов, рассказать о себе», — говорится в заявлении.

Андрей Иванов отметил, что за три года были восстановлены фасады и декор трех домов из списка-701: Дзержинского, 17, Войкова, 18 и Гагарина, 22. В процессе работы были восстановлены новые наличники — полная копия исторических оригиналов.

«Также велась работа по привлечению внимания властей к волонтерскому движению. Именно на нашей рабочей площадке мэр города в 2018 году объявил о необходимости финансовой поддержке НКО, занимающихся проблематикой сохранения исторического наследия. Как следствие — в 2019 году существенно расширилась не только география объектов, но и количество общественных объединений, принимающих участие в работе на исторических домах.

Ложка дегтя. Весьма деятельную роль в появлении упомянутого «сообщения» (факты и доказательства имеются) сыграл небезызвестный томский чиновник (бывший общественник): не справившись с организацией городского конкурса, а также не сумев подчинить наше движение своим карьерным целям, был избран подковерный способ воздействия. Вместо организации нормального взаимодействия, на площадках конкурса, сеялась рознь как между участниками, так и между жителями домов, а весь свой немалый ораторский талант был направлен на моральное уничтожение «ТОМск Сойер Феста». Но несмотря ни на что официальная (письменная) позиция администрации недвусмысленно говорит о продолжении сотрудничества с нашим движением. Такую же поддержку оказывают нам и региональные структуры. Наши планы просты: продолжать сохранение и способствовать возрождению исторического наследия нашего славного города; координировать свои действия и обмениваться профессиональными навыками с дружественными организациями, а также продолжить работу по вовлечению в процесс сохранения старины новых участников», — отметил Андрей Иванов.

Фото: Председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов

Председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов говорит, что помог в свое время томскому проекту, а теперь оказался в списке врагов.

«В последнее время Андрея Анатольевича Иванова стало в моей работе слишком много, — сказал Никита Кирсанов. — Я имел неосторожность помочь ему в 2017 году с домом на Дзержинского, 17. Кроме меня, в этом проекте участвовали и другие люди, Иванов со всеми разругался, и продолжать с ним сотрудничество на других объектах никто не захотел. Поэтому в 2018 году он сезон своего «ТОМск Сойера» благополучно провалил, не сумел найти спонсоров и не смог привлечь волонтеров. В прошлом году ему помогли из городского бюджета — выделили субсидию на два заявленных им объекта в рамках проекта «Сохраним город вместе!». А еще направили туда студентов из стройотряда, благо, желающих поработать под флагом его движения так и не нашлось.

Ничего хорошего об опыте взаимодействия с ним сказать не могу, человек ведет себя агрессивно, обладает замечательной способностью превращать в скандал любой рабочий вопрос, к тому же систематически присваивает себе чужие заслуги, а присвоив, очень ревностно их отстаивает. Он в прошлом году писал жалобы на пресс-службу мэрии, что там недостаточно внимания уделяют его достижениям в пресс-релизах. Теперь он заваливает администрацию обращениями, в которых требует отстранить меня от проекта «Сохраним город вместе!» – ну это у человека представление о благодарности за помощь такое. Моя вина, насколько понимаю, состояла в том, что я добивался от него отчета о средствах, которые были выделены из городского бюджета. Андрей Анатольевич почему-то решил, что эти деньги выделены на удовлетворение его амбиций и никто не вправе спрашивать, на что он их собирается тратить».

Председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мария Бокова прокомментировала ТВ2 конфликт. Она считает, что руководители «Том Сойер Феста» приняли правильное решение.

«Я понимаю и соглашаюсь с решением «Том Соейр Феста». По нашему мнению, мнению томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), исходя из опыта и практики работы других общественных организаций, «ТОМск Соейр Фест» в какой-то степени дискредитирует и компрометирует фестиваль «Том Соейр Фест». Здесь я бы сказала о качестве выполняемых ремонтных работ. Начнем с дома на Дзержинского, 17. Мы помним, как это начиналось, насколько это широко освещалось и рекламировалось, так как это было началом фестиваля. Но в итоге объект оказался не завершен. Неприятная ситуация произошла и с домом на Ленина, 24, когда руководство «ТОМск Сойер Феста» взялось за объект самостоятельно. Если я не ошибаюсь, в этом году (2019) они работали на объекте по улице Войкова, 18. И здесь тоже качество проведенных работ оставляет желать лучшего. Работы, на наш взгляд, выполнены некачественно. По факту ни один объект не завершен!».

Фото: Оксана Сотникова

Фото: Оксана Сотникова