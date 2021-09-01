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«Том Сойер Фест Томск» проведет фотодень на Белинского, 17а

ТВ2 ТВ2

«Том Сойер Фест Томск» проведет фотодень на одном из своих объектов по адресу Белинского, 17а.  В 12:00 все начнется с работ по восстановлению дома, а уже в 13:00 откроется фотовыставка, на которой можно будет увидеть работы фотографа команды "Том Сойер Фест Томск" Виктории Хадкевич. Фотовыставка будет посвящена бабушке Виктории, Андреевой Галине Захаровне  — ветерану Великой отечественной войны и труженице тыла. Кроме того, в экспозицию войдут снимки участников фотоконкурса «Томск. Взгляд студентов».

В 15.00 можно будет встретиться со стрит-фотографом Сергеем Медведчиковым. В феврале этого года он купил квартиру в доме по Белинского 17а и теперь восстанавливает ее.

«Дом — это не только стены. Дом — это люди, события и память. Это резные наличники, это березки в окне, это бабушка, которая ставит на стол сметану и свежие блинчики. Это нежное „рукой по голове“ и вера в то, что завтра ничего не изменится... Приходите к нам и погрузитесь в атмосферу... томского тепла, уюта, любовь и желание помнить», — говорится в сообщении.

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