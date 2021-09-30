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«Том Сойер фест Томск» приглашает в «Сибирскую школу по изготовлению наличников»

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«Том Сойер фест Томск»  сообщает о начале работы на третьем за сезон доме — по ул. Никитина, 15 и открытии «Сибирской школы по изготовлению наличников». Об этом авторы томского волонтерского проекта по восстановлению деревянной архитектуры сообщают в Инстаграме.

«Где, как не в Томске, делать подобную школу? Ведь наш город славится своим деревянным кружевом и может стать мастерской под открытым небом для реставраторов со всей России и даже ближнего зарубежья», - пишут авторы проекта.

Волонтеры «Том Сойер Феста» уверены, что «Сибирская школа по изготовлению наличников» станет уникальным проектом для всей России. В частности и потому, что  занятия для всех желающих будет проводить член Совета ТРОО Центра сохранения исторического наследия Иван Скоморощенко. 

Сейчас на доме по ул. Никитина, 15 уже идут подготовительные работы, в которых могут принять участие все желающие. Дом планируют покрасить.

Напомним, что фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В его рамках волонтеры ремонтируют старые дома, которые не являются памятниками архитектуры, но тем не менее ценны для города. Работы ведутся на спонсорские деньги.

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