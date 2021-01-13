«Томь» расторгла контракт с капитаном команды Олегом Шалаевым

Футбольный клуб «Томь» и полузащитник Олег Шалаев расторгли контракт. Пресс-служба клуба сообщает, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

Олег присоединился к нашей команде летом 2018 года и провел 85 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Мы благодарим Олега за самоотдачу, проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры, за которой мы, конечно, будем следить!, — говорится в сообщении. — Спасибо за все!

Олег Шалаев родился и тренировался в Санкт-Петербурге. В 12 лет футболист заключил контракт с клубом «Краснодар-2000»,Затем играл за «Спартак-Нальчик», самарские «Крыльев Советов», красноярский «Енисей» клубы болгарской высшей лиги «Славия» и «Хасково».





После возвращения из Болгарии Олег Шалаев подписал контракт с астраханским «Волгарем», а летом 2018 года вошел в состав «Томи». В последнем сезоне был капитаном команды.



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