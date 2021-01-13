Добрые новости
13 января,
2021
1
фото
Новости

«Томь» расторгла контракт с капитаном команды Олегом Шалаевым

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Футбольный клуб «Томь» и полузащитник Олег Шалаев расторгли контракт. Пресс-служба клуба сообщает, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

«Томь» расторгла контракт с капитаном команды Олегом Шалаевым
Фото: Футбольный клуб «Томь»

Олег присоединился к нашей команде летом 2018 года и провел 85 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Мы благодарим Олега за самоотдачу, проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры, за которой мы, конечно, будем следить!, — говорится в сообщении. — Спасибо за все!

Олег Шалаев родился и тренировался в Санкт-Петербурге. В 12 лет футболист заключил контракт с клубом «Краснодар-2000»,Затем играл за «Спартак-Нальчик», самарские «Крыльев Советов», красноярский «Енисей» клубы болгарской высшей лиги «Славия» и «Хасково».

 После возвращения из Болгарии Олег Шалаев подписал контракт с астраханским «Волгарем», а летом 2018 года вошел в состав «Томи». В последнем сезоне был капитаном команды. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.