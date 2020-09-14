«Томь» проиграла в выездном матче с «Крыльями Советов»

13 сентября «Томь» сыграла в Самаре с «Крыльями Советов». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев стадиона, сообщает пресс-служба ФК «Томь».

Счет матча на 60-й минуте открыл нападающий «Крыльев» Иван Сергеев. Через девять минут Ивана Сергеева заменил нападающий Егор Голенков, который закатил еще один мяч в ворота томичей. Обзор матча можно увидеть здесь.





Напомним, это уже седьмое поражение «Томи» в этом сезоне. После поражения от «Алании» 7 сентября клуб расторг контракт с главным тренером команды Василием Баскаковым. Его обязанности будет исполнять помощник Василия Баскакова и известный томский футболист Виктор Себелев.





9 сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин, являющийся президентом футбольного клуба «Томь», предложил пост главного тренера томской футбольной команды Александру Кержакову, старшему тренеру юношеской сборной России. Жвачкин подчеркнул, что обсудил вопрос кандидатуры главного тренера с руководителем ПАО «Газпром нефть» (компания является генеральным спонсором ФК «Томь»), президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.



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