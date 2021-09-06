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«Томь» проиграла КАМАЗу в Набережных Челнах

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В воскресенье, 5 сентября, в Набережных Челнах прошел матч 9-го тура Олимп-ФНЛ между «Томью» и КАМАЗом. Томская команда проиграла со счетом 2:1.

На шестой минуте игры счет открыл защитник КАМАЗа Сергей Морозов. На 27-ой минуте полузащитник КАМАЗа Роман Янушковский забил второй гол. На 52-ой минуте матча гол забил полузащитник «Томи» Александр Ставпец.

По итогам девятого тура «Томь» сохраняет 10 очков. Следующая игра состоится 11 сентября в Краснодаре: томичи сыграют против ФК «Краснодар-2».

По итогам девятого тура «Томь» сохраняет 10 очков. Следующий матч команда проведет 11 сентября с ФК «Краснодар-2».

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