«Томь» переместилась с 17-го на 13-е месте в таблице ФНЛ

«Томь» выиграла матч шестого тура Олимп-ФНЛ с тольяттинским «Акроном» со счетом 2:1. После победы томский клуб переместился с 17-го на 13-е место в таблице ФНЛ.

Мачт «Томи» с «Акроном» проходил на домашнем стадионе «Труд». Тольяттинцы отрыли счет на 53-ей минуте, но уже на 62-ой минуте томичи отыгрались. Еще один гол «Томи» удалось забить на 85-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:1, в результате чего «Томь» переместилась на 13-е место в таблице турнира.

Матч седьмого тура ФНЛ «Томь» проведет 21 августа на стадионе «Нефтехимик» в городе Нижнекамске. Соперником томичей станет ФК «Нефтехимик».