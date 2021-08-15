{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости «Томь» переместилась с 17-го на 13-е месте в таблице ФНЛ
Новости

«Томь» переместилась с 17-го на 13-е месте в таблице ФНЛ

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

«Томь» выиграла матч шестого тура Олимп-ФНЛ с тольяттинским  «Акроном» со счетом 2:1. После победы томский клуб переместился с 17-го на 13-е место в таблице ФНЛ.

Мачт «Томи» с «Акроном» проходил на домашнем стадионе «Труд». Тольяттинцы отрыли счет на 53-ей минуте, но уже на 62-ой минуте томичи отыгрались. Еще один гол «Томи» удалось забить на 85-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:1, в результате чего «Томь» переместилась на 13-е место в таблице турнира.

Матч седьмого тура ФНЛ «Томь» проведет 21 августа на стадионе «Нефтехимик» в городе Нижнекамске. Соперником томичей станет ФК «Нефтехимик». 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.