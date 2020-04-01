Только треть жителей Сибири имели накопления перед кризисом

У почти 70% жителей сибирских регионов нет никаких сбережений. При этом почти каждому второму из тех, кто накопил средства на черный день (47%), их хватит на полгода-год, а еще 40% смогут прожить на эти сбережения от двух до шести месяцев. Таковы результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Большинство участников опроса заявили об отсутствии у них накоплений (63,6%). Из тех, у кого есть сбережения, наибольшая доля (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев. «Финансовой подушки» 21,2% респондентов хватит максимум на месяц. Накоплений 15,7% опрошенных хватит на срок от шести месяцев до года.





В Москве 45,5% жителей заявили об отсутствии у них каких-либо накоплений. Доля респондентов без накоплений в Москве оказалась ниже, чем в целом по стране (63,6%). При этом наибольшая часть (43,3%) в состоянии прожить на свои сбережения больше года. 23,3% обладают «финансовой подушкой», которой хватит на срок от года до трех лет. А сбережений каждого пятого, по их словам, хватит более чем на пять лет.





В Петербурге доля респондентов без сбережений (40%) ниже, чем в Москве. Но всего 13,3% обладателей накоплений способны прожить на них больше года. Большинству петербуржцев (66,7%) сбережений хватит на два-шесть месяцев, 3,3% — всего на месяц, 16,7% — на срок от шести месяцев до года.





Доля россиян, чьи сбережения позволяют прожить на них более года, не превышает 20%. В частности, средств 10,1% респондентов хватит на срок от года до трех лет; наименьшая доля россиян обладает сбережениями, на которые можно прожить от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).





Чаще всего копят деньги молодые люди в возрасте до 23 лет: почти каждый второй (49%) заявил о том, что у него есть сбережения. Копят деньги 35,3% респондентов в возрасте от 24 до 39 лет. Почти 32% респондентов, имеющих накопления, - старше 55 лет.





Большинство респондентов всех возрастных групп хранят свои накопления на банковском рублевом счете. С увеличением возрастной группы возрастает доля тех, кто отдает предпочтение такому способу хранения: 44,6% среди представителей молодежи (18-23 года), 50,4% среди респондентов от 24 до 39 лет, 58,3% среди россиян от 40 до 54 лет и 74,3% среди опрошенных старшего возраста (от 55 лет и старше).





И, напротив, среди тех, кто хранит свои деньги дома в рублях, преобладает молодежь, а люди старшего поколения составляют меньшую часть: 32,3% среди представителей молодежи (18-23 года), 24,8% среди респондентов от 24 до 39 лет, 20,5% среди россиян от 40 до 54 лет и 11,2% среди опрошенных от 55 лет и старше.





В опросе участвовали 1500 респондентов. Из них 49,5% мужчин и 50,5% женщин. Доля участников опроса в возрасте от 18 до 23 лет составила 22,1%, респондентов от 24 до 39 лет — 20,9%, от 40 до 54 лет — 21,7%. Доля респондентов в возрасте от 55 лет и старше составила 35,4%.