Только шесть процентов работников перешли на удаленку в Томской области

Меньше десяти процентов томичей перешли на «удаленку». Губернатор Сергей Жвачкин попросил работодателей активизировать перевод сотрудников на удаленный режим.
«Сегодня наши медики делают все возможное, чтобы одолеть вторую волну эпидемии, но без нашей поддержки им не справиться, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Пока мы рекомендуем, а не обязываем перевести 30 процентов работников на удаленный режим. Это позволяет сократить риски распространения эпидемии. Но на «удаленке» сегодня работают всего 6 процентов работающих, и этого недостаточно. Обращаюсь к работодателям: давайте беречь своих людей, особенно старшего возраста, давайте находить возможность позволить людям работать из дома. Всем вместе, сообща, нам нужно пережить этот трудный период».
На сегодняшний день в Томской области коронавирус выявлен у 17 057 человек. Режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 декабря. Власти Томской области не исключили возможности ужесточения отдельных карантинных мер, в том числе и тех, что касаются работы удаленно.
Согласно данным сайта HeadHanter, чаще всего «удаленку» предлагают в сферах IT (60 % всех вакансий с дистанционной занятостью относятся именно к этой профессиональной области), для административного персонала (15 %), в продажах (15 %), в науке и образовании (13 %) и маркетинге (6 %). Доля вакансий, в которых есть прямое предложение удаленного режима работы, составляет 4 %. Для сравнения, в 2019 году такие условия были только в 2 % вакансий.
«Стоит отметить, что, хотя мы видим долю удаленных вакансий в 4 %, реально их больше, так как не во всех вакансиях есть отметка об удаленном режиме работы. Например, ищется человек в офис, но по факту компания работает в гибридном графике. Просто пока это воспринимается как временная мера на период пандемии», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.