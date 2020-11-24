Только шесть процентов работников перешли на удаленку в Томской области

«Сегодня наши медики делают все возможное, чтобы одолеть вторую волну эпидемии, но без нашей поддержки им не справиться, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Пока мы рекомендуем, а не обязываем перевести 30 процентов работников на удаленный режим. Это позволяет сократить риски распространения эпидемии. Но на «удаленке» сегодня работают всего 6 процентов работающих, и этого недостаточно. Обращаюсь к работодателям: давайте беречь своих людей, особенно старшего возраста, давайте находить возможность позволить людям работать из дома. Всем вместе, сообща, нам нужно пережить этот трудный период».

На сегодняшний день в Томской области коронавирус выявлен у 17 057 человек. Режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 декабря. Власти Томской области не исключили возможности ужесточения отдельных карантинных мер, в том числе и тех, что касаются работы удаленно.

Согласно данным сайта HeadHanter, чаще всего «удаленку» предлагают в сферах IT (60 % всех вакансий с дистанционной занятостью относятся именно к этой профессиональной области), для административного персонала (15 %), в продажах (15 %), в науке и образовании (13 %) и маркетинге (6 %). Доля вакансий, в которых есть прямое предложение удаленного режима работы, составляет 4 %. Для сравнения, в 2019 году такие условия были только в 2 % вакансий.





«Стоит отметить, что, хотя мы видим долю удаленных вакансий в 4 %, реально их больше, так как не во всех вакансиях есть отметка об удаленном режиме работы. Например, ищется человек в офис, но по факту компания работает в гибридном графике. Просто пока это воспринимается как временная мера на период пандемии», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.