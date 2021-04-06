«Только деньги и получение кайфа»: депутат Думы Томска предложил проверить творчество Моргенштерна

Депутат городской думы Томска Денис Вишняк планирует обратиться в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет с просьбой проверить творчество рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков и аморального образа жизни.

«Не могу и не буду спокойно наблюдать, как песни некоторых артистов влияют на наших детей, чьи умы еще не окрепли, а ценности еще только формируются. По моему глубокому убеждению, виной тому намеренное насаждение определенной информации и образов, формирующих у подрастающего поколения ложные и низменные ценности. Уверен, что мы с вами в силах дать бой бесовщине», – сказал депутат.

«По моему субъективному мнению, песни Моргенштерна деструктивны и разрушительны. В них пропагандируется употребление наркотиков, алкоголя и табака, поощряется проституция, популяризируются беспорядочные половые связи, воспитывается неуважительное отношение к родителям и женщинам. Возводятся на пьедестал только две ценности – деньги и получение кайфа», – сказал Вишняк во время своего выступления.

В завершении своего выступления Денис Вишняк обратился к родителям и призвал их следить за тем, что «смотрят и слушают дети».

Для тех, кто поленится смотреть клип, журналист Сергей Мальцев в своем телеграм-канале кратко пересказал сюжет клипа.







— У нас тут культурное событие почти незамеченным прошло группа ЮДИ, включая депутата городской думы, члена комитета по молодежной политике и спорту, Дениса Вишняка, совместно с австралийским артистом Kudzai и неидентифицированным мной, все ж таки мне 46 лет), артистом Remo, сняли в Томске клип на композицию "Не носят GUCCI. Я не буду оценивать художественных достоинств, или недостатков, самой песни, не компетентен. Но, вот сюжет клипа очень ясен и понятен.





Группа из пяти среднего, и чуть старше, возраста мужиков, спортивных, успешных и состоявшихся, собирается, чтобы устроить охоту на группу молодых людей, карикатурно одетых по современной подростковой моде. Всё яркое и оверсайз. С татуировками на лице. Один так прям раскрашен под Моргенштерна. Охота начинается на заброшенной промзоне. Жертв туда привозят на камазе самосвале, и вываливают на землю, после чего они разбегаются.





Охотники их не убивают, что уже хорошо, а отлавливают и запихивают в странный вагон-контейнер с надписью "Реновация". После чего молодые люди выходят из него в "нормативном" виде. Костюмы, аккуратные прически, без татух на лицах. И когда охотники, превратившиеся в благодетелей, уходят, один из "реновированных" спрашивает: "А с вами можно?" Конец.





В конце описания Сергей Мальцев спрашивает, так ли именно, как описано в клипе Денис Вишняк представляет себе работу с молодежью? С охотой на людей?







Депутат от Единой России Денис Вишняк фактически сегодня ответил на этот вопрос.