«Толчея, душно, мест для сидения не хватает»: томичи жалуются на проблемы при оплате за ЖКХ

Дополнительная комиссия при платеже за коммунальные услуги, введенная с января 2021 г., вынуждает людей в целях экономии толкаться в очередях в офисе «ТомскРТС». Депутат Думы города Томска Владимир Самокиш в своем телеграм-канале рассказал о том, что с середины января этого года ему жалуются томичи на то, что стали брать дополнительный процент – «комиссию» от 1 до 3% от платежа при оплате за коммунальные услуги.

Вышли на место - в Энергосбыт на Нахановича,4 а, там перед кассой народа – десятки человек, под сотню, и все по поводу «комиссии»: толчея, душно, мест для сидения для всех не хватает. Обстановка напряженная, люди недовольны, возмущены, девушки-операторы в окошках чего только не слышат о своей работе, — пишет Самокиш.

Ранее сообщалось, что с октября 2020 года, из-за изменений федерального законодательства, ресурсоснабжающим организациям было запрещено включать плату за услуги платежных агентов в тариф. В итоге банки и почтовые отделения стали брать комиссию. С начала года электроэнергию, тепло и горячую воду без комиссии можно оплатить только в личных кабинетах на сайтах компаний-поставщиков. — Информация об этом печаталась крупно на каждой квитанции, тем не менее, чаще всего люди узнавали о ней когда по привычке приходили на Почту или в банк оплатить свет и тепло, а там возникал «дополнительный процент», причем иногда очень существенный, — пишет Владимир Самокиш. Все помним, что квитанции за тепло в эту зиму очень «тяжелые». К примеру, если платеж за коммуналку составляет 7500 рублей, размер комиссионного процента может составить 150 рублей. Чувствительно. Особенно, когда на оплату коммуналки может уходить две трети пенсии. Без процента принимают оплату только в кассе на Нахановича, 4а или с помощью единого личного кабинета плательщика в Энергосбыте. Поэтому и собираются люди у кассы, отсюда и толчея.

По словам замгендиректора компании «ТомскРТС» Ивана Ющенко основной наплыв плательщиков в центры приема платежей происходит раз в месяц – в течение недели после получения платежных квитанций. Еще три недели сотрудники кассовых центров сидят в пустых залах в ожидании редких посетителей. При этом аренда помещений, оплата «коммуналки» и зарплаты операторов по приему платежей ложатся на ресурсоснабжающие компании и, в конечном итоге, попадают в тариф. Поэтому «Томск РТС» не будет открывать новые пункты приема платежей.

Владимир Самокиш выяснил, что до 1 января 2021 года у Энергосбыта были заключены агентские договоры с банками и почтовыми отделениями. Комиссия за прием платежей была заложена в тариф (стоимость Гкал.), поэтому с людей никто дополнительных процентов не взимал.





—Сейчас же, получается, с потребителей комиссию за прием платежей берут два раза: банки по новому Постановлению Правительства и плюсом - в тарифе, который действует до 30.06.2021 г. Кто вернет потребителям излишне уплаченное? Нас заверили, что все переплаты потребителям Энергосбыт обязательно вернет, будет перерасчет. Проблема в том, что этот перерасчет никто не заметит. В действующем тарифе (стоимость Гкал.) процент за прием платежей составляет 0,00…, в общем - доли процента, которые ровным слоем распределялись на всех. А вот ежемесячная комиссия банкам в 150-200 рублей заметна очень даже хорошо, пишет депутат.



Готовых решений этой проблемы у Владимира Самокиша нет. Он считает, что это проблема федерального уровня. Освободить жителей пенсионного возраста от указанных комиссий или вернуть опять комиссию в тариф может только правительство. А пока у пенсионеров, которые не могут совладать с новыми информационными технологиями и входят в группу риска в связи с эпидемией COVID-19, один вариант - раз в месяц сидеть в очереди в Энергосбыте.