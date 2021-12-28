Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Тление на мусорном полигоне под Томском ликвидируют к марту 2022 года
Новости

Тление на мусорном полигоне под Томском ликвидируют к марту 2022 года

ТВ2 ТВ2

«Спецавтохозяйство» заключило с подрядчиком контракт на ликвидацию последствий пожара на мусорном полигоне в районе села Сухоречье. Как сообщает мэрия Томска, завершить работы планируют к началу марта.

«Согласно техническому заданию, работы по ликвидации последствий возгорания на полигоне ТКО города Томска, расположенном в районе с. Сухоречье Томского района, будут проведены ООО «Контракт» до первого марта 2022 года», — сказано в сообщении.

Работы на полигоне начнутся в январе, они будут стоить городу 8,4 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет засыпать глиной территорию, на которой происходит тление мусора. Ранее такие работы «Спецавтохозяйство» проводило самостоятельно, но к ноябрю выяснилось, что ликвидировать глубинное тление без привлечения дополнительной техники и средств невозможно.

Напомним, возгорание на полигоне произошло в ночь с 7 на 8 мая. Предварительная площадь пожара составляла около 400 кв. м. В «Спецавтохозяйстве» и мэрии заявили, что причиной возгорания, предположительно, стал поджог.

На тушение загоревшегося мусора «САХ» потратил около 1,6 млн рублей. В октябре депутаты городской думы выделили компании еще 11 миллионов на тушение полигона. Некоторые депутаты выступили против выделения суммы из городского бюджета из-за недостаточно подробного пояснения, на что именно пойдут деньги.

При этом заммэра Вячеслав Черноус заявил, что мусор на полигоне не перестанет тлеть даже в зимнее время, поскольку очаг находится на глубине трех метров. Его поддержал спикер думы Чингис Акатаев, отметивший, что установка глиняного саркофага является единственным вариантом полной ликвидации тления.

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.