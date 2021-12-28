Тление на мусорном полигоне под Томском ликвидируют к марту 2022 года

«Спецавтохозяйство» заключило с подрядчиком контракт на ликвидацию последствий пожара на мусорном полигоне в районе села Сухоречье. Как сообщает мэрия Томска, завершить работы планируют к началу марта.

«Согласно техническому заданию, работы по ликвидации последствий возгорания на полигоне ТКО города Томска, расположенном в районе с. Сухоречье Томского района, будут проведены ООО «Контракт» до первого марта 2022 года», — сказано в сообщении.

Работы на полигоне начнутся в январе, они будут стоить городу 8,4 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет засыпать глиной территорию, на которой происходит тление мусора. Ранее такие работы «Спецавтохозяйство» проводило самостоятельно, но к ноябрю выяснилось, что ликвидировать глубинное тление без привлечения дополнительной техники и средств невозможно.

Напомним, возгорание на полигоне произошло в ночь с 7 на 8 мая. Предварительная площадь пожара составляла около 400 кв. м. В «Спецавтохозяйстве» и мэрии заявили, что причиной возгорания, предположительно, стал поджог.

На тушение загоревшегося мусора «САХ» потратил около 1,6 млн рублей. В октябре депутаты городской думы выделили компании еще 11 миллионов на тушение полигона. Некоторые депутаты выступили против выделения суммы из городского бюджета из-за недостаточно подробного пояснения, на что именно пойдут деньги.

При этом заммэра Вячеслав Черноус заявил, что мусор на полигоне не перестанет тлеть даже в зимнее время, поскольку очаг находится на глубине трех метров. Его поддержал спикер думы Чингис Акатаев, отметивший, что установка глиняного саркофага является единственным вариантом полной ликвидации тления.