Добрые новости
02 октября,
2020
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Новости

Тираж газеты BONUS «пропал» из типографии «Башкартостан»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Тираж газеты BONUS, который должен был выйти 1 октября, «пропал» из типографии «Башкартостан». Журналисты считают, что выпуск номера заблокировали власти Башкартостана из-за статьи о бизнесе руководителя администрации главы республики Александра Сидяка. 

Тираж газеты BONUS «пропал» из типографии «Башкартостан»

В статье рассказывается, что со времен работы Сидякина в профильном комитете Госдумы РФ его супруга является совладельцем лифтового бизнеса с многомиллиардными оборотами, – пояснили сотрудники редакции. – По странному совпадению МинЖКХ РБ сейчас пытается сократить число подрядчиков специализированного реестра лифтового хозяйства республики, что, очевидно, на руку компании Ксении Швыревой (Сидякиной).ч

С запретом печати газеты BONUS, сбором выпусков, преследованием распространителей и запретами рекламодателям редакция сталкивается уже не в первый раз. Поэтому при подписании договора с государственным издательством «Башкортостан» были предусмотрены большие штрафные санкции.


«Это понимает и руководство издательства, поэтому сегодня утром в типографии мы обнаружили пустые склады, а нам на руки пытались выдать все товарные накладные и счет за печать выпуска. То есть создать видимость исполнения обязательств типографии. Теперь это уже не неисполнение обязательств контрагента по договору, а банальное мошенничество. Поэтому мы вызвали на место полицию», – рассказали журналисты.


Редакция BONUS обратилась с заявлением в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации, в том числе и на предмет воспрепятствованию работы СМИ.


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