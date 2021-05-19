Тимур Бекмамбетов и Владимир Машков примут участие в марафоне обновленного общества «Знание»

Российское общество «Знание» объявляет ​марафон знаний. С 20 по 22 мая запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. По планам организаторов марафона, он должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата. Офлайн марафон пройдет в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. Томск не попал в этот список, но томичи могут послушать все лекции и дискуссии онлайн .

Спикерами марафона выступят более 150 представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах. Среди них – кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, актер Владимир Машков, пианист Денис Мацуев, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Андрей Лихачев и другие.





«Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом мероприятии», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.