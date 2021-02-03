Тиктокера из Новосибирской области арестовали «за пропаганду воровских понятий»

Чулымский районный суд арестовал на трое суток местного жителя за публикацию в TikTok роликов с «пропагандой воровских понятий». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В суде сочли, что тиктокер негативно высказывался о силовиках, «угрожал насилием в отношении районного отдела полиции», «употреблял ненормативную лексику и пропагандировал среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды».





Блогера признали виновным по статье по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд назначил ему трое суток административного ареста.



Напомним, в августе 2020 года Верховный суд РФ запретил движение АУЕ* и признал экстремистской организацией. Генпрокуратура определила его как «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (также расшифровывают как «Арестантский уклад един»).Родители, чьих детей уличат в пропаганде АУЕ, недавно признанного в России экстремистским, будут наказывать штрафами





*Организация признана в России экстремистской и запрещена



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