Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Томской области
Новости

TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Томской области

ТВ2 ТВ2

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассники». Первое место занимает Instagram, второе – «ВКонтакте». К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав российский интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно.

В Томской области рейтинг соцсетей совпадает с общероссийскими показателями. Первое место занимает Instagram, на который приходится 32,7% трафика соцсетей. ВКонтакте на втором месте с несущественным отрывом – 30%, TikTok замыкает тройку лидеров – 25,3%. На четвертом и пятом месте находятся Одноклассники и Facebook, которые генерируют 8% и 4% мобильных данных соответственно.

Самый высокий показатель прироста по стране продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

НОВОСТИ ТЕЛЕКОМА

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.