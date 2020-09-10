The Insider: Алексей Навальный почти полностью восстановился после комы

Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы, утверждает The Insider со ссылкой на источники. Состояние его здоровья лучше, чем могло быть в такой ситуации.

Insider, Bellingcat и Der Spiegel пишут, что, по словам врачей, физически Навальный восстановился минимум на 90 %, а психически он почти полностью здоров. Политику даже удалось вспомнить события перед отравлением, вплоть до потери сознания в самолете. Медики отмечают, что Навальному удалось выжить благодаря быстрой реакции пилотов, посадивших самолет в Омске, а также тому, что местные врачи вкололи ему атропин прямо в аэропорту.





В связи с тем, что к Навальному вернулась память, охрану клиники «Шарите» усилили. Врачи разрешили допускать к политику посетителей, но для встречи с ним нужно будет преодолеть три коридора безопасности.



При этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш пишет, что «статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей». Соратник Навального Леонид Волков в разговоре с «Медузой» также отметил, что в статье есть фактические ошибки.





Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В четверг, 3 сентября, на ютуб-канале Алексея Навального опубликовали расследование Фонда борьбы с коррупцией о Томске. Его снимали в Томске перед тем, как Навального экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске. Фильм называется «Томск в плену у депутатской мафии».





8 сентября состояние Алексея Навального начало улучшаться, и медики приняли решение вывести его из комы.



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