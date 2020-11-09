ТГУ запустил подкаст-бот для умных прогулок «Давай пешком»

Томский государственный университет запустил акцию «Давай пешком» и предлагает с помощью умных прогулок (SmartWalk) «прокачать не только тело, но и мозг».





«Укреплять иммунитет важно всегда, а сейчас – особенно. Самый доступный и полезный способ – отказаться от общественного транспорта в пользу пеших прогулок. Но мы по себе знаем, что иногда занятым людям бывает жалко тратить время на ходьбу, а благодаря «Давай пешком» можно практиковать SmartWalk – слушать интереснейшие лекции ТГУ и что важно – не обрывать их на середине, а сразу выбирать подходящий по времени», – рассказали организаторы акции – управление информационной политики ТГУ.





Для этого в университете собрали базу из более 200 аудиолекций ведущих ученых со всего мира, собственные лекции вуза, а также специально записанные подкасты, над которыми работали журналисты и ученые-обладатели гранта им Д.И. Менделеева. Все аудио доступны для прослушивания в одном боте – «Давай пешком» в Telegram. Подкасты распределили по категориям и времени. Последнее помогает рассчитать длину лекции под предстоящий маршрут.