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20 января,
2020
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ТГУ запустил онлайн-курс по рисованию одежды

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский государственный университет запустил новый массовый открытый онлайн-курс на платформе Coursera, который научит правильно и красиво рисовать одежду, сообщила пресс-служба вуза.

ТГУ запустил онлайн-курс по рисованию одежды
Фото: ТГУ

Онлайн-курс «Fashion-иллюстрация: технический рисунок» обучает приемам профессионального изображения моделей одежды различного назначения. Даже тем, кто совсем не умеет рисовать, курс, основанный на авторской методике обучения рисованию, позволит в короткие сроки достичь приемлемого результата.


Автор курса — Наталья Кадиева, которая около 10 лет преподает основы проектной графики студентам первого курса профиля подготовки «Дизайн костюма».


«В детстве я мечтала стать модельером. Придумывать одежду – это же так интересно! Однако скоро стало ясно, что модельер должен придумать не только «что», но и «как» будет создаваться, — рассказывает Наталья Кадиева. — Дизайнер – только генератор идеи, которую будут воплощать, а главное, финансировать совершенно другие люди. И им нужно точно понять, какие материалы будут использоваться, сколько ткани пойдет на данный предмет одежды и так далее. Поэтому модельеру важно переносить свои идеи на бумагу максимально четко и понятно. Ну и, конечно, красиво».


Она отмечает, что курс по техническому рисунку станет хорошей базой для тех, кто хочет научиться рисовать одежду.


«В дальнейшем профессиональное совершенствование можно будет продолжить на курсах по скетчингу и конструированию одежды. Эти МООКи выйдут на Coursera в 2020 году и образуют онлайн-специализацию по фэшн-моделированию», – говорит Наталья Кадиева.

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