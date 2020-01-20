ТГУ запустил онлайн-курс по рисованию одежды

Онлайн-курс «Fashion-иллюстрация: технический рисунок» обучает приемам профессионального изображения моделей одежды различного назначения. Даже тем, кто совсем не умеет рисовать, курс, основанный на авторской методике обучения рисованию, позволит в короткие сроки достичь приемлемого результата.





Автор курса — Наталья Кадиева, которая около 10 лет преподает основы проектной графики студентам первого курса профиля подготовки «Дизайн костюма».





«В детстве я мечтала стать модельером. Придумывать одежду – это же так интересно! Однако скоро стало ясно, что модельер должен придумать не только «что», но и «как» будет создаваться, — рассказывает Наталья Кадиева. — Дизайнер – только генератор идеи, которую будут воплощать, а главное, финансировать совершенно другие люди. И им нужно точно понять, какие материалы будут использоваться, сколько ткани пойдет на данный предмет одежды и так далее. Поэтому модельеру важно переносить свои идеи на бумагу максимально четко и понятно. Ну и, конечно, красиво».





Она отмечает, что курс по техническому рисунку станет хорошей базой для тех, кто хочет научиться рисовать одежду.





«В дальнейшем профессиональное совершенствование можно будет продолжить на курсах по скетчингу и конструированию одежды. Эти МООКи выйдут на Coursera в 2020 году и образуют онлайн-специализацию по фэшн-моделированию», – говорит Наталья Кадиева.