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30 марта,
2020
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ТГУ запустил голосование на выбор названия для нового общежития

ТВ2
ТВ2
1 час назад

30 марта на сайте ТГУ стартовало голосование за название нового общежития, построенного на улице Аркадия Иванова.

ТГУ запустил голосование на выбор названия для нового общежития
Фото: ТГУ

Ранее в университете объявили конкурс на лучшее название нового общежития. Было предложено больше 150 вариантов. ТОп-5 названий определила специальная комиссия, в состав которой вошли представители ректората, студсовета, профкома и других подразделений вуза.


«При рассмотрении предложенных наименований нужно было учесть множество факторов, в том числе чтобы «имя» общежития не нарушало чужие авторские права, не имело двусмысленного звучания на другом языке и многое другое, – говорит проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский. – Поэтому наряду с представителями студенческого профкома, студсовета, деканатов, учебных институтов и ректората в состав комиссии, определявшей топ-5, входили юристы и лингвисты».


По итогам отбора комиссии в пятерку названий-лидеров, предложенных для голосования, вошли названия «Маяк», «Облака», «Эверест», «Флагман» и «Эврика». Голосование продлится с 30 марта по 5 апреля включительно. Результаты будут объявлены на сайте университета и в группах ТГУ в соцсетях.


Общая площадь нового общежития ТГУ превышает 21 тысячу квадратных метров. . Высота одного из корпусов – 15, а другого — 12 этажей. Общежитие рассчитано на проживание 800 человек. В корпусах — 184 жилых секции, 24 из них предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

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