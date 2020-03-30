ТГУ запустил голосование на выбор названия для нового общежития

Ранее в университете объявили конкурс на лучшее название нового общежития. Было предложено больше 150 вариантов. ТОп-5 названий определила специальная комиссия, в состав которой вошли представители ректората, студсовета, профкома и других подразделений вуза.





«При рассмотрении предложенных наименований нужно было учесть множество факторов, в том числе чтобы «имя» общежития не нарушало чужие авторские права, не имело двусмысленного звучания на другом языке и многое другое, – говорит проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский. – Поэтому наряду с представителями студенческого профкома, студсовета, деканатов, учебных институтов и ректората в состав комиссии, определявшей топ-5, входили юристы и лингвисты».





По итогам отбора комиссии в пятерку названий-лидеров, предложенных для голосования, вошли названия «Маяк», «Облака», «Эверест», «Флагман» и «Эврика». Голосование продлится с 30 марта по 5 апреля включительно. Результаты будут объявлены на сайте университета и в группах ТГУ в соцсетях.





Общая площадь нового общежития ТГУ превышает 21 тысячу квадратных метров. . Высота одного из корпусов – 15, а другого — 12 этажей. Общежитие рассчитано на проживание 800 человек. В корпусах — 184 жилых секции, 24 из них предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья.