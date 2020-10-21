ТГУ: в 2020 году вечная мерзлота в Арктике таяла на 30% быстрее

Таяние мерзлоты состоит из трех составляющих: рост температуры мерзлоты, глубина протаивания почвы летом (зимой она промерзает полностью и летом тает до определенного предела) и границы залегания мерзлоты (есть места, где мерзлоты нет вообще, например, поймы рек, и граница между ними и мерзлотой тоже может сдвигаться), – рассказал ТАСС старший научный сотрудник «Биогеоклим» Сергей Лойко. – Мы взяли пробы почвы на слоях до двух метров, пробы воды, растений. Результаты исследований показали, что таяние вечной мерзлоты было на 30% мощнее, чем обычно, и хорошо, что было холодное лето, будь жаркое лето, были бы все 50%.