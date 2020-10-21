ТГУ: в 2020 году вечная мерзлота в Арктике таяла на 30% быстрее

Исследования сотрудников лаборатории «Биогеоклим» в Арктике показали, что из-за теплой зимы и весны 2020 года вечная мерзлота таяла быстрее, чем обычно. Если аномалия будет повторяться, это может привести к озеленению региона и появлению в нем новых растений и животных.

По данным ученых ТГУ, за первые четыре месяца 2020 года температура только в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за предыдущие 10 лет. Сотрудники «Биогеоклим» предположили, что аномальные температуры окажут влияние на вечную мерзлоту, и в конце августа исследовали почвы в русской Арктике.

Таяние мерзлоты состоит из трех составляющих: рост температуры мерзлоты, глубина протаивания почвы летом (зимой она промерзает полностью и летом тает до определенного предела) и границы залегания мерзлоты (есть места, где мерзлоты нет вообще, например, поймы рек, и граница между ними и мерзлотой тоже может сдвигаться), – рассказал ТАСС старший научный сотрудник «Биогеоклим» Сергей Лойко. – Мы взяли пробы почвы на слоях до двух метров, пробы воды, растений. Результаты исследований показали, что таяние вечной мерзлоты было на 30% мощнее, чем обычно, и хорошо, что было холодное лето, будь жаркое лето, были бы все 50%.

Исследователи заметили, что из-за теплой зимы почва хуже промерзала и насыщалась водой. Если такие аномалии будут повторяться, нужно будет корректировать строительную документацию под менее устойчивый грунт. Также это приведет к прогрессирующему озеленению Арктики. Сергей Лойко отмечает, что мерзлота может восстановиться за несколько холодных зим, но потепление в любом случае окажет влияние на Арктику.





Исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские зеленые» и депутат красноярского городского совета Сергей Шахматов называл таяние вечной мерзлоты в числе причин аварии на норильской ТЭЦ-3. Чтобы не допустить подобных аварий в будущем, нужно принять меры, компенсирующие возможные риски из-за движения вечной мерзлоты, считает эколог.



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