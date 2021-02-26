ТГУ установил в своих корпусах терминалы для контроля доступа, распознающие лица даже в маске

Компактные терминалы биометрической идентификации по лицу с настенным креплением помогают управлять дверями прохода сотрудников в любые помещения, где необходима авторизации. Все данные система заносит в журнал посещений с верификацией пользователей и фиксацией измеренной температуры тела.

«Распознавание лица — самый удобный и современный способ идентификации человека, позволяющий осуществлять контроль доступа без лишних действий как посетителя, так и администратора системы контроля и доступа (СКУД). В отличие от карт и PIN-кодов лицо, как и другие биометрические параметры, нельзя передать другому человеку, потерять или забыть дома, а, значит, риск нарушения пропускного режима стремится к нулю», — приводит пресс-служба слова заведующего лабораторией «Цифровая экономика» Александра Ильина.

Как сообщает пресс-служба вуза , терминалы способны распознавать лица, наличие маски и дистанционно измерять температуру тела у посетителей на входе в здания. Разработка была представлена на международном форуме «Технологии безопасности» в Москве. Их уже установили в главном, втором и двенадцатом корпусах университета и в Центре культуры ТГУ.

Отмечается, что такие модули подходят для любых производственных площадок, учреждения образования и здравоохранения, торговых и бизнес-центров, и офисов. Для прохода в здание сотруднику или гостю достаточно на долю секунды взглянуть на экран. При этом соблюдаются такие важные в условиях пандемии правила, как бесконтактность и сохранение гигиены рук.

Александр Ильин добавил, что вопрос гигиены стоит сегодня крайне остро. Все контактные способы идентификации — карты, PIN-клавиатуры и считыватели отпечатков пальцев требуют постоянной дезинфекции, что делает штатную работу СКУД почти невозможной.





«Еще один плюс – терминалы Uface распознают и идентифицируют лицо менее чем за секунду. Это быстрее скорости считывания пластиковой карты, которую предварительно надо найти в кармане или сумке. С доступом по лицу таких проблем нет – и можно забыть об очереди перед турникетами»— отметил Александр Ильин.





Кроме того, система при строгой настройке позволит пропускать в здание сотрудников и посетителей и разрешенной температурой и в маске. Кроме того, в помещения, куда запрещен вход посторонним, исключается проход под прикрытием маски по чужим картам — система распознает лица даже в маске по заранее созданным алгоритмам биометрического вектора на основе предоставленных фотографий. Точность распознавания у модулей дистанционного замера температуры и верификации по биометрическому вектору лица составляет 99,98%.





Так, подобные терминалы уже установлены в главном корпусе ТГУ, во втором и в двенадцатом корпусах и в Центре культуры ТГУ. В ближайшее время они появятся и в других корпусах.

