ТГУ создал биржу поиска подработки для студентов во время пандемии

Сейчас в базе, по информации пресс-службы вуза, более 200 вакансий. В списке предложения от самого университета, а также варианты партнеров. Например, студенты смогут работать тьюторами-техниками онлайн-курсов, помощниками замдеканов по электронному обучению, заниматься санобработкой внутри кампуса, отвечать за онлайн-продвижение электронных ресурсов библиотеки ТГУ, разрабатывать сайты и приложения для структур вуза, наполнять контентом образовательные платформы вуза. Также возникла потребность в техническом сопровождении онлайн-курсов ТГУ, запущенных для других российских вузов, перешедших на дистант.

Университет провел среди своих студентов опрос и выяснил, что 90 % из них заинтересованы в подработке на время самоизоляции. Чтобы помочь найти ее, в университете создали базу Uniprofi.

«Я считаю, что это важная социальная инициатива, которая позволит ТГУ не только финансово поддержать студентов в трудное время, но и адаптировать их к новым онлайн-практикам. Кроме того, университетские биржи труда могут и, думаю, станут не разовой кризисной мерой, а новым инструментом развития отношений между вузом, студентами и промпартнерами», – прокомментировал инициативу ТГУ министр образования и науки РФ Валерий Фальков.





Среди партнеров о готовности принять на удаленную работу студентов заявили Томская ассоциация пищевиков, компания Solagift, которая производит готовые продукты и сырье для фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности.





«Сегодня мы реализовали эту инициативу на базе ТГУ, но в дальнейшем готовы масштабировать ее на Большой университет Томска, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Суммарно в городе 60 тысяч студентов, и большинство их них нуждается в подработках. Вузы могут быть агрегатором этого процесса и создать общую базу вакансий».





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