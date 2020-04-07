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07 апреля,
2020
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Новости

ТГУ создал биржу поиска подработки для студентов во время пандемии

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Университет провел среди своих студентов опрос и выяснил, что 90 % из них заинтересованы в подработке на время самоизоляции. Чтобы помочь найти ее, в университете создали базу Uniprofi.


Сейчас в базе, по информации пресс-службы вуза, более 200 вакансий. В списке предложения от самого университета, а также варианты партнеров. Например, студенты смогут работать тьюторами-техниками онлайн-курсов, помощниками замдеканов по электронному обучению, заниматься санобработкой внутри кампуса, отвечать за онлайн-продвижение электронных ресурсов библиотеки ТГУ, разрабатывать сайты и приложения для структур вуза, наполнять контентом образовательные платформы вуза. Также возникла потребность в техническом сопровождении онлайн-курсов ТГУ, запущенных для других российских вузов, перешедших на дистант.

ТГУ создал биржу поиска подработки для студентов во время пандемии

«Я считаю, что это важная социальная инициатива, которая позволит ТГУ не только финансово поддержать студентов в трудное время, но и адаптировать их к новым онлайн-практикам. Кроме того, университетские биржи труда могут и, думаю, станут не разовой кризисной мерой, а новым инструментом развития отношений между вузом, студентами и промпартнерами», – прокомментировал инициативу ТГУ министр образования и науки РФ Валерий Фальков.


Среди партнеров о готовности принять на удаленную работу студентов заявили Томская ассоциация пищевиков, компания Solagift, которая производит готовые продукты и сырье для фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности.


«Сегодня мы реализовали эту инициативу на базе ТГУ, но в дальнейшем готовы масштабировать ее на Большой университет Томска, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Суммарно в городе 60 тысяч студентов, и большинство их них нуждается в подработках. Вузы могут быть агрегатором этого процесса и создать общую базу вакансий». 


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