«ТГУ сквозь века»: что случилось с роликом?

В ТГУ ко дню рождения университета решили снять ролик с фантазией на тему, каким был Alma mater 142 года назад. «Когда мы отмечали свой первый день рождения — у нас училось 72 человека на одном факультете. Тогдашние студенты даже предположить не могли, что ТГУ разрастется до 20 факультетов, где будет учиться около 15 тысяч ребят», — говорится в подводке к ролику на официальной страничке во ВКонтакте ТГУ . На 11.00 3 июня там все еще была полная версия ролика «ТГУ сквозь века» продолжительностью 4 минуты и 14 секунд.

Однако на Ютьюб-канале тот же ролик «ТГУ сквозь века» через три дня оказался на одну минуту и одну секунду меньше. Из него исчезло несколько шуток: по поводу набережной с отсылкой к приезду в Томск блогера-урбаниста Ильи Варламова, про пробки на Степановке и пивзавод рядом с общежитиями ТГУ. В социальных сетях по этому случаю стали обсуждать тему цензуры и высказывать догадки о причинах «оптимизации» ролика.

Начальник управления информационной политики ТГУ Юлия Эмер рассказала ТВ2, что они хотели сделать ролик легкий, быстрый, атмосферный, с акцентом на ТГУ. Но вместо этого увидели, что в соцсетях и офлайн шутки актеров вызвали болезненную реакцию и акценты стали смещаться. «Как будто бы это ролик совсем не об атмосфере ТГУ, а о критике в адрес города. Цель была иной. Мы не ожидали такой реакции от аудитории и не рассчитывали на нее. Поэтому приняли решение убрать из ролика фрагменты, которые вызвали чье-то беспокойство и дискомфорт. Это реклама, а не сатира. Мы не хотели, чтобы авторам ролика вменяли цели, которых они не преследовали», — прокомментировала ситуацию Юлия Эмер.





Она пояснила, что ролик был адресован абитуриентам и в ТГУ опасаются, что из-за пандемии в этом году будет самая сложная в истории ТГУ приемная кампания. «Люди опасаются принимать решения, которые еще вчера казались очевидными. Нам придется сложнее, чем другим, ведь мы принимаем абитуриентов из 37 стран и почти из всех регионов России. Поэтому мы не хотели, чтобы наш ролик сбивал с толку тех, кто знакомится с Томском и ТГУ по нашим официальным материалам», — рассказала начальник управления информационной политики ТГУ.



Сценарий ролика ко дню рождения ТГУ написал известный в Томске ведущий и исполнитель главной роли в фильме Александра Шапошникова про набережную Томска Дмитрий Кубенин. В ролике также снялись ведущие мероприятий Александр Шумейко и Сергей Слесаренко. Роль человека в маске исполнил руководитель видеостудии Movie Makers Александр Шапошников. Изначально многие подумали, что Александр автор ролика про ТГУ, но оказалось, что это не так.