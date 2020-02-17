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17 февраля,
2020
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ТГУ: Сдать экзамены по русскому языку как иностранному можно будет в Китае

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томский государственный университет открыл центр тестирования иностранцев по русскому языку в Северокитайском научно-технологическом университете (North China University of Science and Technology) в городе Таншан провинции Хэбэй КНР. Китайский офис стал восьмым «филиалом» Центра тестирования иностранных граждан, который работает на базе филологического факультета ТГУ. В китайском университете можно будет сдать экзамены TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) как очно, так и дистанционно, сообщает пресс-служба ТГУ.

Северокитайский технологический университет
Северокитайский технологический университет

«Многие российские вузы при поступлении требуют от иностранцев сертификат о владении русским языком, – рассказала Светлана Фащанова, замдекана филологического факультета по обучению иностранных граждан. – Формат TORFL (ТРКИ – тест по русскому языку как иностранному) уже стал узнаваемым и признается как объективный показатель владения русским языком».

В новом центре будет доступна как очная форма сдачи экзаменов – для этого томские преподаватели будут выезжать в Китай, так и дистанционная. Для дистанционного тестирования в ТГУ разработали специальную платформу: часть заданий – в форме теста – проверяется автоматически. Для проверки навыков говорения к тесту подключается преподаватель, который беседует с тестируемым человеком по видеосвязи.


Центр тестирования иностранных граждан ТГУ является головным центром тестирования с 2017 года, это значит, что он имеет право создавать локальные офисы в других городах и странах. На базе головного центра работают 7 локальных центров тестирования: в Новосибирске, Тюмени, Кургане, Новокузнецке, Владивостоке, Томске (ТПУ) и Гранаде (Испания).


В 2019 году в Центре тестирования ТГУ сдали экзамены 1843 иностранных гражданина, из них 1480 человек сдавали комплексный экзамен для мигрантов, 363 – ТРКИ.

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