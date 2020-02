ТГУ: Сдать экзамены по русскому языку как иностранному можно будет в Китае

Томский государственный университет открыл центр тестирования иностранцев по русскому языку в Северокитайском научно-технологическом университете (North China University of Science and Technology) в городе Таншан провинции Хэбэй КНР. Китайский офис стал восьмым «филиалом» Центра тестирования иностранных граждан, который работает на базе филологического факультета ТГУ. В китайском университете можно будет сдать экзамены TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) как очно, так и дистанционно, сообщает пресс-служба ТГУ.