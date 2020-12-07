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07 декабря,
2020
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Новости

ТГУ: российская пресноводная рыба съедает больше микропластика, чем рыбы в других реках мира

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Биологи ТГУ впервые в России исследовали пресноводную рыбу на предмет загрязнения микропластиком. В рамках проекта, поддержанного Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева, ученые изучили ельцов, выловленных в Томи в черте города. Концентрация микропластика в пищевом тракте рыб оказалась выше, чем в других реках мира, включая Амазонку. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

ТГУ: российская пресноводная рыба съедает больше микропластика, чем рыбы в других реках мира

По словам заведующей лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлии Франк, в мире проведено довольно много исследований морской ихтиофауны, но на пресноводных рыб в контексте загрязнения микропластиком обращают гораздо меньше внимания.


«В рамках проекта по изучению загрязненности Оби и ее притоков микропластиком мы провели анализ на содержание микропластика в партии рыбы, выловленной из Томи в черте города. В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов», — говорит Юлия Франк.

ТГУ: российская пресноводная рыба съедает больше микропластика, чем рыбы в других реках мира
Фото: предоставлено пресс-службой ТГУ

Это значительно больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, таких как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган, обследованных ранее зарубежными учеными. Размер обнаруженных в рыбе частиц варьируется от 0,15 мм и менее (80 % находок) до 2 мм, зависимость степени загрязненности от возраста или пола особей не обнаружена.

Биологи ТГУ намерены расширить свои исследования и проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби.


«В научной литературе есть подтвержденные данные, согласно которым малые частицы, имеющие размер 0,15 мм и менее, могут проникать в кровоток, — добавила Юлия Франк. — Мы планируем исследовать спинные мышцы рыб на предмет загрязнения микрочастицами пластика. Мышцы – эта часть рыб, которую мы употребляем в пищу, поэтому детекция микропластика в них поможет оценить масштаб передачи загрязнителя по пищевым цепям».

ТГУ: российская пресноводная рыба съедает больше микропластика, чем рыбы в других реках мира

Научная статья с результатами первых исследований выйдет в ближайшем номере журнала «Вестник Томского университета. Биология». Статья написана на английском языке, чтобы сделать полученные данные доступными для международного научного сообщества.

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