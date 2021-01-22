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22 января,
2021
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ТГУ проведет цикл онлайн-лекций в рамках Большого университета

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

28 января ТГУ проведет цикл лекций о биомедицине в рамках Большого университета. Ученые вуза и их коллеги из США, Германии, Канады и Южной Кореи расскажут о современных исследованиях в этой области науки.

ТГУ проведет цикл онлайн-лекций в рамках Большого университета

Темой первых лекций цикла станут разработки ученых ТГУ, которые и идут сейчас в рамках мегагрантов. Заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы Екатерина Марченко расскажет о проекте по созданию новых медицинских имплантатов. Ученые надеются, что разработка увеличит безопасность пациента и эффективность лечения. Выступление Екатерины дополнит запись лекции специалиста в области инженерии биоматериалов Алексея Волынского из Университета Южной Флориды.

Екатерина Марченко
Екатерина Марченко
Фото: ТГУ

После директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистинев расскажет о медицинских приложениях лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения. Это проект по созданию нового неинвазивного подхода для диагностики вирусных и бактериальных инфекций. 

«В лекции будут представлены примеры совместного использования методов лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения для решения задач медицинской диагностики», — пояснил ученый.

ТГУ
ТГУ
Фото: Юрий Кистнев

К лекции Юрия Кистенева подключится руководитель мегагранта – ведущий сотрудник Университета Олбани из Нью-Йорка штат Нью-Йорка, специалист в области спектроскопии комбинационного рассеяния Игорь Леднев.

Прямая трансляция лекций будет идти на YouTube-канале университета 28 января с 13 до 13:40 часов.

Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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