ТГУ проведет цикл онлайн-лекций в рамках Большого университета

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28 января ТГУ проведет цикл лекций о биомедицине в рамках Большого университета. Ученые вуза и их коллеги из США, Германии, Канады и Южной Кореи расскажут о современных исследованиях в этой области науки.

Темой первых лекций цикла станут разработки ученых ТГУ, которые и идут сейчас в рамках мегагрантов. Заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы Екатерина Марченко расскажет о проекте по созданию новых медицинских имплантатов. Ученые надеются, что разработка увеличит безопасность пациента и эффективность лечения. Выступление Екатерины дополнит запись лекции специалиста в области инженерии биоматериалов Алексея Волынского из Университета Южной Флориды.



Фото: ТГУ

После директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистинев расскажет о медицинских приложениях лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения. Это проект по созданию нового неинвазивного подхода для диагностики вирусных и бактериальных инфекций.

«В лекции будут представлены примеры совместного использования методов лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения для решения задач медицинской диагностики», — пояснил ученый.

Фото: Юрий Кистнев