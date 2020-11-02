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02 ноября,
2020
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ТГУ приглашает школьников на олимпиады для поступления без экзаменов

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

В ТГУ 16 ноября стартуют предметные олимпиады для школьников 8 - 11 классов, победители которых смогут поступить в вуз без экзаменов.


Все олимпиады пройдут дистанционно, регистрация стартовала уже 1 ноября. Победители олимпиад смогут поступить в вуз без экзаменов, а также получать повышенную стипендию.


«Олимпиады школьников проводятся в два этапа: отборочный (дистанционно / очно) и заключительный (в очном формате). В заключительном этапе участвуют победители и призеры отборочного этапа 2020 г., также могут участвовать призеры и победители заключительного этапа олимпиады 2019/20 учебных годов», — говорится в сообщении.


Участие в олимпиадах на всех этапах бесплатное. Для дистанционного участия нужно нужно пройти индивидуальную регистрацию на сайте.  Для очного участия в олимпиадах ОРМО и «Саммат» от образовательного учреждения необходимо подать заявку, форма заявки на сайте.


ТГУ гарантирует победителям и призерам олимпиады, подтвердившим предмет олимпиады результатом ЕГЭ (или вступительным испытанием, проводимым университетом самостоятельно) не менее 75 баллов, гарантируется на выбор зачисление в ТГУ без экзаменов, либо получение ста баллов по предмету. Также возможно получить ректорскую стипендию и дополнительные баллы в портфолио.


Более подробную информацию можно узнать на сайте в разделе Школьные олимпиады.


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