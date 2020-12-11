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11 декабря,
2020
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ТГУ приглашает принять участие в «депрессивном» фестивале

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Какой год – такой фестиваль, считают организаторы фестиваля «DEPRESSED_FEST» Галерея «В Главном» и участники магистерской программы «Art&Science» института искусств и культуры ТГУ. Они приглашают присоединиться к художественно-терапевтическому исследованию тревожных и депрессивных переживаний, которыми так обогатил нас COVID-19 в 2020 году. 

ТГУ приглашает принять участие в «депрессивном» фестивале

Для участия в фестивале приглашают  – художников, дизайнеров и представителей других творческих занятий. Организаторы фестиваля просят поделиться образами и наблюдениями за ковидной тревожностью – своей и окружающих. 

Фестиваль будет проходить в гибридном формате. Все материалы будут опубликованы онлайн (сайт Галереи «В Главном»). Онлайн выступят эксперты Томского государственного университета и другие. Часть проектов будут выставлены офлайн в пространстве галерея «В Главном» (пр. Ленина, 36, гл. корпус ТГУ)

Для участия в фестивале можно заявиться в следующих форматах:

—Традиционные: живопись, графика, фотография, стихи, видео и т.д.

—Научные: опубликованные статьи, исследования, лекции, фильмы, отчеты и др.

—Личные: истории, блоги, дневники, наблюдения, опыты и др.

—Дружеские: советы, плэйлисты, списки фильмов/сериалов/книг (анти)депрессантов.


Для участия в фестивале необходимо подать заявку на электронный адрес – tomsk.tsugallery@gmail.com.

Сроки для подачи заявок: до 22 декабря 2020


Организаторы: Арина Пономарева - студентка магистратуры "Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии", художник, дизайнер; Дмитрий Галкин - руководитель магистратуры "Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии", директор ИИК ТГУ; Анастасия Куклина - зам. директора ИИК ТГУ по творческой деятельности, арт-директор Галереи "В Главном".


Вопросы по участию в фестивалю можно задать Анастасии Куклиной по телефону: 8-909-549-19-01

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