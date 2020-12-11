ТГУ приглашает принять участие в «депрессивном» фестивале

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Какой год – такой фестиваль, считают организаторы фестиваля «DEPRESSED_FEST» Галерея «В Главном» и участники магистерской программы «Art&Science» института искусств и культуры ТГУ. Они приглашают присоединиться к художественно-терапевтическому исследованию тревожных и депрессивных переживаний, которыми так обогатил нас COVID-19 в 2020 году.

Для участия в фестивале приглашают – художников, дизайнеров и представителей других творческих занятий. Организаторы фестиваля просят поделиться образами и наблюдениями за ковидной тревожностью – своей и окружающих.

Фестиваль будет проходить в гибридном формате. Все материалы будут опубликованы онлайн (сайт Галереи «В Главном»). Онлайн выступят эксперты Томского государственного университета и другие. Часть проектов будут выставлены офлайн в пространстве галерея «В Главном» (пр. Ленина, 36, гл. корпус ТГУ)